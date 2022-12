Incêndio no Chile terá "mão humana"

Há fortes indícios de mão humana por detrás do devastador incêndio que chegou até à cidade de Viña de Mar, no Chile. É o que considera o governador de Valparaíso, na sequência do fogo que matou duas pessoas e destruiu cerca de 300 casas.

O governo declarou estado de catástrofe nesta zona. O presidente chileno, Gabriel Boric, já garantiu ajudas para as famílias que perderam tudo.

O incêndio deflagrou na floresta e os ventos fortes rapidamente alastraram as chamas, alcançando a área urbana.