China acaba com publicação dos números de covid-19

A Comissão Nacional de Saúde da China anunciou que não voltará a publicar os números diários de novos casos e mortes por covid-19. Uma medida que surge numa altura em que o país enfrenta uma nova vaga da doença na sequência do fim da política de tolerância zero, no início de dezembro, e em que se suspeita que os números oficiais sejam uma pequena fração dos números reais.

Na última publicação, Pequim dava conta de pouco mais de quatro mil novos casos no país mas de acordo com uma publicação, prontamente apagada, de um oficial de saúde de Qingdao, só na cidade havia meio milhão de novos contágios diários.

Apesar de não ter sido apresentada justificação para o fim das atualizações diárias, o fim da omnipresença dos testes PCR e a monitorização individual com recurso a autotestes dificultam a apresentação de números fidedignos.

As autoridades de saúde garantem que irão continuar a publicar informações sobre a pandemia, sem adiantar mais pormenores.