Maior madeiro de Portugal aquece milhares em Penamacor

A tradição é comum a vários pontos de Portugal e consiste em acender uma fogueira na noite de Natal para aquecer o menino Jesus, mas em nenhum lado o Madeiro atinge as mesmas dimensões que em Penamacor. O maior do país prolonga-se por vários dias e reúne à sua volta milhares de visitantes, aquecendo também o espírito dos presentes com animação pela noite fora.

Nesta vila da Beira Baixa a tradição ainda é o que era mas não deixa por isso de estar em permanente evolução. O simples ajuntamento popular de outros tempos tem hoje em dia um extenso programa cultural, com dezenas de atividades programadas ao longo de todo o mês.

A autarquia local encontra-se a ultimar a candidatura do Madeiro de Penamacor à lista de património imaterial da UNESCO.