Nos Estados Unidos, as intempéries mataram pelo menos 34 pessoas em plena época natalícia.

Quatro pessoas foram encontradas mortas dentro dos respetivos carros depois de terem ficado retidas na estrada devido ao mau tempo. Houve recordes de temperaturas baixas em todo o país. Foram cancelados cerca de dez mil voos entre sexta-feira e domingo.

A cidade de Buffalo, no Estado de Nova Iorque, foi uma das mais afetadas. As temperaturas atingiram os 55 graus negativos. No dia de Natal, milhares de pessoas acordaram sem eletricidade e ficaram encurraladas em casa devido à neve.

A tempestade mais devastadora da história de Buffalo

Os serviços de emergência não conseguiram responder ao elevado número de pedidos de socorro ao longo de cinco dias de intempéries.

"Estamos em guerra. Uma guerra com a Mãe Natureza. Ela está a atingir-nos em cheio desde as últimas horas de quinta-feira, na sexta-feira, no sábado, e agora na manhã de Natal. Isto ficará para a história como a tempestade mais devastadora da longa história de Buffalo, que tem travado muitas batalhas, contra muitas tempestades poderosas", afirmou Kathy Hochul, Governadora de Nova Iorque.

Iguanas congeladas na Flórida

No Sul da Flórida, foram registadas imagens de iguanas congeladas, depois de caírem das árvores. Na maioria dos casos, os répteis sobrevivem porque são capazes de "descongelar" quando as temperaturas voltam a subir.