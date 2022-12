Kiev quer cimeira de paz até final de fevereiro

O ministro dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia disse esta segunda-feira que Kiev está disposta a realizar uma cimeira de paz até ao final de fevereiro.

Numa entrevista à agência Associated Press, Dmytro Kuleba garantiu que a Ucrânia vai fazer tudo para vencer a guerra, mas manifestou esperança de que a diplomacia possa desempenhar um papel importante na paz.

Kuleba apelou à Organização das Nações Unidas para escolher um local que possa acolher os representantes ucranianos e russos e disse que o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, pode fazer parte dessas negociações como mediador

Também nesta segunda-feira, a Ucrânia pediu a exclusão da Rússia do Conselho de Segurança da ONU, uma iniciativa com poucas hipóteses de sucesso, já que Moscovo tem poder de veto no Conselho, e alertou para uma possível ofensiva de Moscovo antes do final do ano.

Do lado da Rússia, os militares anunciaram a destruição de drone ucraniano que se aproximava de uma base aérea no interior do país. O Ministério da Defesa russo disse que os destroços mataram três militares e que nenhum avião russo foi danificado. O porta-voz da força aérea ucraniana não reconheceu diretamente o envolvimento no incidente, mas durante uma entrevista na televisão ucraniana afirmou que “estas são as consequências da agressão russa".