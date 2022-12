Novas regras em Skopje por causa da poluição

A Macedónia do Norte impôs medidas de emergência na capital Skopje e em três outras cidades para combater os níveis de poluição. Os valores ultrapassam 28 vezes o limiar de segurança estabelecido pela Organização Mundial de Saúde. Os eventos desportivos foram cancelados e os trabalhos de construção foram limitados a apenas seis horas por dia.

Pessoas com asma e outras doenças crónicas são as mais vulneráveis. O governo ordenou aos Serviços de apoio social para encontrarem locais para os sem-abrigo.

Tudo indica que a poluição seja o resultado da combinação de vários fatores: os combustíveis utilizados para aquecer as casas, as emissões de veículos e as emissões industriais.

Recentemente, a IQAir, uma empresa suíça de tecnologia de qualidade do ar, classificou a capital da Macedónia do Norte como a terceira cidade mais poluída do mundo.