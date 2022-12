Linda de Suza morre aos 74 anos: O duro percurso da "mala de cartão"

Cantora popular tornada símbolo vivo da comunidade portuguesa em França, Linda de Suza morreu esta quarta-feira aos 74 anos em Gisors, na Normandia, onde tinha sido internada na sequência de uma insuficiência respiratória, estando positiva à Covid-19, segundo informou o agente Fabien Lecoeuvre à agência AFP.

Natural de Beringel, no Alentejo e emigrada em França desde jovem, Linda de Suza conheceu um sucesso flugurante durante a década de 1980 no país que a acolheu, graças a canções diretamente inspiradas no imaginário folclórico português, como "Tiroli Tirola", ou testemunho da experiência da emigração, como "Un Portugais".

Linda de Suza cantando "Tiroli Tirola" numa das últimas aparições televisivas

Em 1984, publica o romance autobiográfico "La valise en carton" (A mala de cartão), que seria adaptado dois anos mais tarde em peça musical no Casino de Paris e em série televisiva.

Em Portugal, nunca conseguiu igualar o sucesso que teve no país de acolhimento. Depois de afastada da ribalta, nos últimos anos de vida, queixou-se de ter sido defraudada pelo mundo do show-biz, o que a terá deixado com graves dificuldades financeiras.