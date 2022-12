Polónia compra satélites de observação da Airbus a França

A Polónia vai comprar a França dois satélites de observação e de reconhecimento e um centro terrestre de tratamento de dados. O acordo entre a Airbus e a Agência Polaca de Armamento está avaliado em 575 milhões de euros e foi selado, esta terça-feira, em Varsóvia, pelos ministros da Defesa dos dois países, o polaco Mariusz Blaszczak e o homólogo francês, Sébastien Lecornu.

O lançamento dos satélites no espaço estará concluído até 2027 e, de acordo com o ministro polaco da Defesa, vai permitir um "reconhecimento antecipado das ameaças", com uma precisão de 30 centímetros.

Até lá, o país, membro da UE e da NATO, terá acesso a dados fornecidos pela atual constelação de satélites franceses.