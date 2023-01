Os grandes desafios do novo governo brasileiro

Lula da Silva venceu uma eleição renhida contra Jair Bolsonaro e vai ser presidente de um país dividido e de muitos brasileiros que não aceitaram a sua vitória.

Equilíbrio das contas públicas, inflação, desaceleração global e reforma tributária. São estes os grandes desafios do novo presidente do Brasil, segundo os economistas, que sublinham que a retoma económica tem de ser um dos principais compromissos.

No Congresso, Lula terá de construir um grupo de apoio consistente para aprovar as suas propostas e deverá enfrentar uma oposição mais forte do que nos dois primeiros mandatos. Será também importante para travar eventuais tentativas de processo de impeachment.

Um dos maiores desafios do novo governo é cumprir a promessa eleitoral de mais gastos sociais e investimentos, ao mesmo tempo que se reorganizam as contas públicas. O novo presidente terá de adotar uma política equilibrada de gastos públicos e elaborar uma alternativa à atual regra do teto de gastos.

Outro objetivo importante é reduzir a influência das Forças Armadas na política, que ganharam um poder no governo Bolsonaro como não se via desde a Ditadura Militar.

Na lista dos principais desafios apontados pelos analistas estão ainda as melhorias na educação e na saúde, áreas que foram muito afetadas pela pandemia, e o resgate da credibilidade do Brasil junto dos organismos internacionais, principalmente no que diz respeito às questões ambientais.