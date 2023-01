Em Yamagata, no Centro-Norte do Japão, as equipas de resgate encontraram os corpos de um casal de idosos no local de um deslizamento de terras ocorrido no sábado.

As vítimas estavam desaparecidas.

O deslizamento de terras aconteceu às primeiras horas da manhã e afetou dezenas de edifícios.

Cerca de 200 pessoas têm participado nas buscas de sobreviventes.