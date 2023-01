Ataque contra prisão de Ciudad Juárez

A prisão estatal de Ciudad Juarez, no México, perto da fronteira com os Estados Unidos, foi alvo de um ataque por parte de um grupo de homens armados, que investiram contra as instalações a bordo de viaturas blindadas.

Segundo as autoridades locais, o incidente resultou em 14 mortes, 10 agentes dos serviços de segurança e 4 prisioneiros, bem como 13 feridos.

Com a ajuda do Exército, a polícia mexicana efetuou quatro detenções e controlou a situação na prisão em cerca de cinco horas, mas pelos menos 24 detidos escaparam na sequência do ataque e encontram-se ainda a monte.

A cadeia estatal de Ciudade Juarez alberga membros de alguns dos mais perigosos carteis de tráfico de droga do país.