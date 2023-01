"Não deixemos de sonhar": Marcelo manda recado ao governo

O presidente Marcelo Rebelo de Sousa pediu ao governo português responsabilidade, na mensagem de ano novo. Embora sem referir diretamente o abalo na confiança do governo, resultante do caso que levou às demissões em dois dias consecutivos do ministro dos Transportes e Infraestruturas Pedro Nuno Santos e da secretária de Estado do Tesouro Alexandra Reis, o presidente lembra que 2023 representa oportunidades que o governo não deve desperdiçar:

"Já basta o que não depende de nós para nos preocupar ou amargurar. Não desperdicemos o que só de nós depende. Depois de quase três anos de pandemia e quase um ano de guerra, é tempo de voltar a sonhar. Pelos portugueses e por Portugal", disse Rebelo de Sousa na mensagem.

Não desperdicemos o que só de nós depende. Marcelo Rebelo de Sousa Presidente de Portugal

As duas demissões foram motivadas pelas críticas em torno da indemnização de 500 mil euros paga pela transportadora aérea TAP à secretária de Estado Alexandra Reis.

Com o PS em maioria absoluta e o governo garantido por quatro anos, a situação levou alguns partidos a pedir ao presidente uma dissolução da assembleia, o que Marcelo rejeitou.