Suécia assume presidência rotativa da UE

A Suécia assumiu este domingo, por seis meses, a presidência rotativa da União Europeia, que esteve no segundo semestre de 2022 nas mãos da Chéquia.

Apesar da passagem de testemunho, as prioridades do bloco mantêm-se as mesmas: a invasão russa da Ucrânia e os seus efeitos na segurança e fornecimentos energéticos para a Europa, bem como o fortalecimento das capacidades militares e de abastecimento dos Vinte e Sete.

Com a participação da extrema-direita no governo sueco, temas como o clima ou as políticas migratórias poderão ser relegados.