A primeira viagem do novo presidente do Brasil foi a Santos, para prestar a última homenagem ao rei Pelé.

Lula da Silva chegou acompanhado da mulher, e permaneceu cerca de 30 minutos no estádio Vila Belmiro, para assistir à cerimónia religiosa antes do início do desfile funerário pelas ruas da cidade.

Durante 24 horas milhares de pessoas - adeptos e diversas personalidades - passaram pelo estádio do Santos para um último adeus a Pelé, que faleceu no dia 29 de dezembro, vítima de cancro, aos 82 anos.