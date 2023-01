O vídeo "vergonhoso" da ministra da defesa alemã

Na Alemanha, aumentam os apelos para a demissão da ministra da Defesa. Tudo por causa da polémica mensagem de ano novo de Christine Lambrecht. A ministra aparece em Berlim, a falar da guerra na Ucrânia com o barulho de foguetes e do fogo-de-artifício. Diz que conseguiu ter “muitas impressões" sobre a invasão russa e agradece pelos vários “encontros com pessoas interessantes e maravilhosas”.

Para o vice-presidente do grupo parlamentar CDU/CSU, Christine Lambrecht não pode esquecer que é a comandante-chefe do exército nacional, representante de um departamento central do governo, e também representante da Alemanha no estrangeiro. “E quando se fala em grandes encontros neste cenário, em tempos de guerra, então tenho de dizer que “há um ministro que não sabe de todo o que o gabinete exige”, afirmou Johann Wadephul.

Os meios de comunicação alemães colocam dúvidas sobre a aptidão da ministra para o cargo. O Bild, o jornal mais lido do país, fala num “discurso vergonhoso”.

O Governo alemão não quer alimentar a polémica. O porta-voz do ministério da Defesa disse apenas que se tratada de um "vídeo privado", feito sem "recursos oficiais". Também a vice-porta-voz do governo, Christiane Hoffmann, alinhou no mesmo discurso afirmando que “não há razões para avaliar o vídeo”.