Inundações depois de tempestade na Califórnia

Vários alertas para as inundações foram lançados no Estado norte-americano da Califórnia, depois da passagem de uma violenta tempestade, com chuvas torrenciais e ventos de até 160 quilómetros por hora, que fez pelo menos dois mortos e deixou milhares de casas sem abastecimento elétrico.

A intempérie afetou sobretudo o centro e norte do Estado. Os serviços meteorológicos alertam para a possibilidade de outros episódios de chuvas torrenciais até ao meio do mês na Califórnia.