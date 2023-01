Confrontos em traficantes e militares em Culiacán

Trinta mortos é o balanço dos tiroteios na cidade mexicana de Culiacán, desencadeados pela detenção de Ovidio Guzmán, filho do barão da droga "El Chapo" Guzmán.

As autoridades afirmaram que membros do cartel de Sinaloa abriram fogo com metralhadoras de grande calibre contra os militares envolvidos na operação.

O Exército respondeu com a intervenção de helicópteros Blackhawk, que atacaram uma coluna de 25 veículos do cartel.

Entre os mortos há 10 militares e duas dezenas de criminosos.