McDonald's fecha as portas no Cazaquistão

A McDonald's vai fechar as portas no Cazaquistão por causa de falhas no fornecimento de carne.

O gigante de comida rápida abriu o primeiro restaurante neste país da Ásia Central e vizinho da Rússia, em 2016. Atualmente estava representado por 24 restaurantes, incluindo na capital Astana e no centro financeiro Almaty, bem como nas cidades de Atyrau, Aktobe, Kostanay e Karangada.

De acordo com o comunicado de imprensa, empregava 2 mil pessoas no Cazaquistão. A empresa afirmou que "a abertura de novos restaurantes de "fast food" com um novo nome será anunciada num futuro próximo".

A declaração não mencionava as sanções impostas à vizinha Rússia, nem o conflito na Ucrânia.