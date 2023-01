Bombardeamentos continuaram durante cessar-fogo russo na Ucrânia

Várias explosões abalaram a região de Kharkiv e a cidade de Bakhmut, no leste da Ucrânia, pouco depois do fim do cessar-fogo unilateral decretada pelo Rússia por ocasião do Natal ortodoxo. Mesmo durante a suposta trégua, os bombardeamentos em Bakhmut e Chasiv Yar não pararam. A Rússia diz que foi obrigada a responder a ataques ucranianos. Para o presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy, só a expulsão definitiva da Rússia serve.

"Só a expulsão dos ocupantes russos da terra ucraniana e a eliminação de quaisquer oportunidades para a Rússia pressionar a Ucrânia e a Europa vai significar o restauro do silêncio, da segurança e da paz. É nisso que estamos a trabalhar, é para isso que serve a ajuda dos nossos parceiros e é o que todo o mundo civilizado quer" disse o chefe de Estado.

Só a expulsão dos ocupantes russos (...) vai significar o restauro do silêncio, da segurança e da paz. Volodymyr Zelenskyy Presidente da Ucrânia

Na linha da frente, nas trincheiras, em cidades destruídas ou em abrigos subterrâneos, ambas as partes em conflito celebraram o Natal ortodoxo, este sábado.