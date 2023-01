Milhares em protesto contra Netanyahu em Israel

Em Telavive, uma marcha contra o novo governo de Benjamin Netanyahu juntou vários milhares de pessoas, com palavras de ordem como "juntos contra o fascismo e o apartheid" ou "democracia em perigo". O novo governo, que junta o Likud, partido de Netanyahu, a várias formações de extrema-direita e ultraortodoxas, é considerado o mais à direita de sempre. As intenções já professadas, como a de continuar a colonização dos territórios palestinianos, fazem com que a paz no Médio Oriente seja uma miragem cada vez mais longínqua.

Os manifestantes lembraram também as posições de alguns membros do novo governo contra minorias como a comunidade LGBT.