Protestos contra novas medidas relativas à imigração em El Paso nos EUA

Aproximadamente 300 migrantes latino-americanos tomaram conta das ruas de El Paso, no Texas, nos Estados Unidos, para protestarem contra as novas medidas relativas à imigração do presidente do país.

Recentemente, Joe Biden anunciou que cidadãos vindos de Cuba, Nicarágua, Haiti e Venezuela que tentarem cruzar, ilegalmente, a fronteira sul com o México serão expulsos imediatamente e não poderão entrar nos Estados Unidos durante cinco anos.

A mobilização teve lugar horas antes da visita de Biden a El Paso, de onde parte para a Cidade do México para um encontro com o homólogo mexicano.