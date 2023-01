Joe Biden visita fronteira com o México e fecha a porta a três países

A fronteira com o México é um dos pontos mais sensíveis na política dos Estados Unidos e dois anos depois de ter sido eleito, Joe Biden visitou pela primeira vez a linha que divide os dois países.

O presidente norte-americano esteve na cidade de El Paso, onde acompanhou uma patrulha policial que procurava droga e outros produtos de contrabando nos veículos de quem entrava nos Estados Unidos e inspecionou o famoso muro que marcou o mandato de Donald Trump.

Apesar de crítico em relação ao projeto, Biden ainda não encontrou solução para resolver o problema (em 2022 foram detidos ou expulsos dos EUA cerca de 2,4 milhões de migrantes sem documentos) e chega ao México com um novo pacote legislativo para reforçar o controlo fronteiriço, que na prática impede a entrada nos Estados Unidos de migrantes provenientes de Nicarágua, Cuba e Haiti.

Ao fim dia, Biden seguiu para a Cidade do México, onde discute esta segunda-feira a questão migratória, mas também o grave problema do narcotráfico, com o chefe de Estado mexicano, Andrés Manuel López Obrador.