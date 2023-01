Alemanha desmantela todas as cabines telefónicas ainda em funcionamento

A Alemanha quer cortar as ligações com o passado e vai desmantelar todas as cabines telefónicas do país.

Atualmente existem, aproximadamente, 12 mil cabines em funcionamento que quase ninguém utiliza, devido à popularização dos telemóveis.

No entanto, algumas pessoas ainda precisam delas porque existem zonas na Alemanha onde a rede móvel apresenta falhas.

Para resolver a situação, o chanceler Olaf Scholz anunciou um grande investimento para melhorar a cobertura em todo o país.