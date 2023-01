Chegada do euro faz disparar preços na Croácia

Encher o carrinho de compras é cada vez mais difícil na Croácia. Com a entrada em vigor do euro, no início de janeiro, chegaram os preços mais altos. Mas nem todos dizem ser culpa da moeda única.

Alguns comerciantes reconhecem que houve mudanças por causa de arredondamentos, mas argumentam que as pessoas ainda têm dificuldades em gerir a moeda única.

O presidente da Câmara croata do Comércio e Artesanato, Dalibor Kratohvil, disse à Euronews: "[os comerciantes] têm uma razão válida para aumentar os preços. A outra coisa é se eles não cumpriram a lei mas arredondaram os preços: então erraram aí."

Em novembro, a Croácia registou uma inflação recorde de 13.5%.

No país, há centenas de inspetores que visitam estabelecimentos comerciais e mercados para evitar abusos.

Em nove dias, foram aplicadas apenas duas multas.

Veja o vídeo acima para conhecer mais detalhes.