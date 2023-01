As estrelas mais brilhantes dos Globos de Ouro 2023

Nos últimos anos, os Globos de Ouro estiveram associados a polémicas relacionadas com ética, finanças e diversidade. Por isso, no ano passado não houve a tradicional cerimónia de entrega de prémios, transmitida na televisão.

Mas este ano, tudo voltou ao normal. Na terça-feira, os artistas desfilaram na passadeira vermelha até ao habitual local do espetáculo - o hotel The Beverly Hilton, no estado californiano dos Estados Unidos da América -, onde o jantar é servido ao som do anunciar dos vencedores.

O prémio de Melhor Filme Dramático, um dos mais aguardados da noite, foi atribuído a Os Fabelmans(originalmente intitulado The Fabelmans), que valeu ainda a Steven Spielberg o Globo de Melhor Realizador. Esta é a primeira obra autobiográfica do norte-americano e narra a história da sua infância e adolescência, incluindo as primeiras experiências como realizador. "Tenho-me andado a esconder desta história desde os 17 anos", confessou Spielberg aos espectadores.

Trailer oficial de "Os Fabelmans".

No entanto, o filme que mais prémios arrecadou foi outro: Os Espíritos de Inishiren (originalmente intitulado The Banshees of Inisherin). A comédia trágica irlandesa triunfou em três categorias: Melhor Filme Musical ou de Comédia, Melhor Ator - nesse mesmo tipo de filme, para Colin Farrell - e Melhor Argumento - para Martin McDonagh.

A obra conta o impasse que dois amigos de longa data vivem quando um deles termina abrutamente a sua relação de amizade. Consequências, assustadoras, não tardam a chegar.

Tralier oficial de "Os Espíritos de Inisherin".

Depois de todos estes prémios, acredita-se que as duas longas-metragens estão agora numa corrida muito renhida ao Óscar de Melhor Filme, que será atribuído a 12 de março.

Passando do grande ao pequeno ecrã, Abbott Elementary foi considerada Melhor Série Musical ou de Comédia. House of the Dragon venceu na categoria de Drama e The White Lotus na de Minissérie ou Filme de TV.