Uma avaria no sistema informático da Administração da Aviação Federal dos Estados Unidos (FAA - sigla em inglês) levou ao cancelamento, durante a noite e manhã, de mais de três mil e quinhentos voos.

Numa mensagem na sua conta twitter, a FAA pediu às companhias para suspenderem todos os voos domésticos até às 9 da manhã, 14 horas em Lisboa.

Por essa hora, a situação começou progressivamente a votar ao normal, nos aeroportos americanos.

As autoridades continuam à procura das causas da avaria, não tendo sido dadas indicações de qualquer sinal de ciberataque.

Logo que foi informado, o presidente Joe Biden pediu uma investigação total, tal como indicou a assessora de imprensa, Karine Jean-Pierre.

O sistema de notificação de missões aéreas proporciona informação essencial relacionada com as operações de voo e adverte em tempo real sobre as anomalias no sistema aeroespacial dos Estados Unidos da América.

É o segundo disfuncionamento do sistema em duas semanas. O país foi afetado pela tempestade Elliot, que provocou o caos aéreo, com milhares de voos cancelados.