Explosão em gasoduto que liga Lituânia à Letónia cria espessa nuvem de fumo

Chamas de grandes dimensões e uma espessa nuvem de fumo. A explosão que atingiu, esta sexta-feira, o gasoduto que faz a ligação entre a Lituânia e a Letónia criou um cenário dantesco visível a quilómetros de distância.

De acordo com a operadora de transporte de gás, Amber Grid, as causas do incidente são desconhecidas e não há evidências de mão criminosa. Neste momento, está em curso uma investigação para apurar as circunstâncias do sucedido.

"De acordo com a avaliação inicial, não vemos nenhuma causa maligna para a explosão, mas a investigação irá incidir sobre todas as opções possíveis", afirmou a operadora.

O fornecimento de gás foi suspenso.

O incidente obrigou a evacuar uma povoação. Não há mortos nem feridos a registar até ao momento.

A explosão aconteceu numa altura em que a Lituânia assinalava o 30º aniversário do dia em que as tropas soviéticas cruzaram a fronteira numa tentativa fracassada de reocupá-la depois do país ter declarado a sua independência.