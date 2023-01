Rússia diz controlar mais uma cidade do leste da Ucrânia

O ministério da Defesa da Rússia diz que a cidade de Soledar foi tomada. A televisão estatal russa publicava um vídeo, alegadamente filmado na referida cidade, como prova dessa conquista.

Do lado da Ucrânia o ministro com a mesma pasta dizia que a situação, no terreno, era muito difícil mas que estava sob controlo enquanto o presidente ucraniano garantia, na quinta-feira à noite, que as suas tropas continuavam a resistir.

Os principais combates estão centrados na área em redor de Bakhmut mas os bombardeamentos prosseguem noutras partes do leste da Ucrânia, entre elas a localidade de Siversk. Uma residente, Nina Mykolaivna, explicava que quando se deita para dormir há um pensamento que não lhe sai da cabeça, o de se acordará, ou não, no dia seguinte. Outra mostrava-se mais esperançada dizendo que se chegará à paz, rapidamente, com os soldados ucranianos a perseguirem os russos.

Uma opinião, talvez, partilhada pelo ministro da Defesa ucraniano que expressava otimismo em relação às entregas de mais armamento por parte do Ocidente: "tanques, aviões de combate e armas com um alcance de 300 quilómetros", quando se aproxima o dia em que fará um ano desde que a invasão russa começou e sem que haja perspetivas de negociações.