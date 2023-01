Encontrados mais documentos classificados na casa de Biden

Foram encontrados mais documentos classificados na residência do presidente dos Estados Unidos da América em Wilmington, no estado do Delaware. De acordo com a Casa Branca, as seis páginas com conteúdo confidencial foram encontradas na biblioteca privada de Joe Biden.

A porta-voz da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, afirma que o presidente "restaurou a independência no Departamento de Justiça" sendo por isso que esta questão será remetida para o Departamento de Justiça". Jean-Pierre sublinha que, nestes dois anos, Biden tem sido consistente, no que respeita a investigações. Por isso, volta a dizer que esta é uma questão legal e deve ser tratada pelo Departamento de Justiça.

Os documentos em causa referem-se à época em que Joe Biden assumiu a vice-presidência entre os anos de 2009 e 2017.

A Comissão de Justiça da Câmara dos Representantes, controlada agora pelos republicanos, abriu já uma investigação sobre o assunto.