Frio extremo assola a Rússia

A Rússia está a ser atingida por uma vaga de frio extremo. No leste do país, na região de Yakutia, as temperaturas estão a descer aos -60°C, segundo o Instituto de Meteorologia local.

Os meios de comunicação social regionais reportam algumas preocupações com o desgaste das infraestruturas.

No início de janeiro, com as temperaturas a descerem aos -40°C, mais de 40 mil famílias de Yakutsk, a capital da região, ficaram sem aquecimento devido, segundo as autoridades locais, a um incidente entretanto resolvido.