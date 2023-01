Semana da Moda Masculina de Milão ao vivo e a cores

A Semana da Moda Masculina de Milão deixou para trás o formato virtual a que tinha sido obrigada durante a pandemia.

A Fendi foi uma das casas de luxo que apresentou a coleção para o outono-inverno.

Na coleção da Emporio Armani, em que o couro é um elemento-chave, destacaram-se o veludo e o brilho dos cristais

A Dolce & Gabbana lançou o espartilho masculino, símbolo da era pós-género em que a moda se aventurou.

A Gucci apresentou a primeira coleção desde a saída do seu diretor criativo Alessandro Michele, no final de novembro. Sem ainda sucessor, foi o estúdio criativo da Gucci que ficou responsável pela direção artística do desfile.