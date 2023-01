Letónia vive piores cheias das últimas décadas

A Letónia está a viver as piores cheias das últimas décadas. As autoridades começaram a deixar apelos aos residentes de certas zonas do centro do do país, para que abandonem as suas casas, devido ao forte risco de inundações.

Pedaços de gelo e correntes de água gelada tomaram conta de Jekabpils e Plavinas - algumas das zonas mais atingidas e expostas às águas do rio Daugava, que está bloqueado por um bloco de gelo proveniente da Bielorrússia.

Foi convocada uma reunião de emergência em Riga, a capital do país, na qual o primeiro-ministro, Krisjanis Karins, e o presidente da Letónia, Egils Levits, decidem as medidas a tomar para ajudar a população.