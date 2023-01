Greta Thunberg detida durante protestos

Os protestos na aldeia alemã de Lützerath por causa da exploração de uma mina de carvão continuam, e desta vez, Greta Thunberg estava no meio dos manifestantes e foi afastada do local pela polícia.

Segundo os agentes, um grupo de cerca de 50 manifestantes aproximou da mina e não quis sair apesar de vários apelos nesse sentido. Todas as pessoas do grupo foram levadas para longe e foram temporariamente detidas para determinar as suas identidades.

A ativista sueca juntou-se aos protestos no final da semana passada, e no domingo foi expulsa da manifestação pelas autoridades. Esta terça feira, foi fotografada a sorrir no autocarro da polícia pouco depois de ser detida.

Mais de 35 mil pessoas protestaram nos últimos dias contra a expansão da mina a céu aberto , que irá ocupar a aldeia completamente despejada de Lutzerath e as zonas rurais circundantes.