O ministro do Interior da Ucrânia será uma das 16 vítimas mortais da queda de um helicóptero perto de Kiev, esta quarta-feira. De acordo com a polícia ucraniana, entre os passageiros estariam também duas crianças.

"Temos informações sobre 16 mortos, incluindo duas crianças", disse a polícia numa declaração.

O Ministro do Interior, o adjunto e outro alto funcionário estariam a bordo do avião e também morreram mortos, acrescentaram as autoridades.

[Em atualização]