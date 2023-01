Ucrânia enterra vítimas de acidente de helicóptero em Brovary

A Ucrânia realiza os funerais das vítimas do acidente de helicóptero perto de Kiev, (em Brovary) a 18 de janeiro. No incidente morreram 14 pessoas incluindo - altos funcionários do governo ucraniano, como o Ministro Denis Monastirski. O aparelho despenhou-se, mas as causas da queda ainda estão sob investigação. O Presidente ucraniano Volodymir Zelenskyy e a esposa Olena Zelenska participaram no evento.

A falta de acordo do Grupo de Contacto sobre a Ucrânia sobre fornecimento dos tanques Leopard 2 ao país acrescenta ainda mais tensão. Kiev deixa o apelo aos aliados para que reflitam "mais depressa" porque "a indecisão mata".

Este impasse na chegada a um acordo acontece numa altura em que as autoridades militares russas dão conta de avanços nas frentes de batalha, no Donbass e Zaporíjia.