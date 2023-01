UE elogia abordagem "responsável" da Sérvia

O mediador da União Europeia para o diálogo entre o Kosovo e a Sérvia elogiou a abordagem "responsável" das autoridades sérvias às propostas internacionais para a normalização das relações entre os dois países.

Miroslav Lajčák chegou a Belgrado, na sexta-feira, acompanhado pelos enviados dos Estados Unidos da América, de França, Alemanha e Itália.

O presidente sérvio revelou que tiveram "uma conversa muito difícil, talvez a mais difícil até agora."Aleksandar Vucic sublinhou que "foi uma discussão aberta e séria" e que chegaram a acordo que "o conflito congelado não é a solução."

Horas antes, os diplomatas estiveram em Pristina, onde se reuniram com o primeiro-ministro kosovar Albin Kurti.

O objetivo destas visitas é promover uma reunião entre os dois líderes de modo a normalizar as relações entre ambos os países em especial após meses de forte tensão no norte do Kosovo.