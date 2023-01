Volodymyr Zelenskyy diz que envio de tanques "é a única solução"

A Ucrânia terá de aguardar para obter os tanques necessários para desencadear uma nova ofensiva contra as forças da Rússia depois dos aliados ocidentais não terem chegados a acordo em Ramstein, na Alemanha, em particular devido à ausência de autorização do Governo de Berlim.

O presidente ucraniano considerou "não existir outra solução" para colocar fim à guerra e expulsar os russos.

Volodymyr Zelenskyy afirmou que "deveremos ainda bater-nos pelo fornecimento de tanques modernos, mas cada dia se torna mais evidente que não existe outra solução além da tomada de uma decisão sobre os tanques".

O porta-voz do Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos da América, John Kirby, afirmou que "é perfeitamente compreensível que o presidente Zelenskyy, enfrentando o que está a enfrentar no Donbas e esperando enfrentar essas mesmas ameaças nas próximas semanas, queira alguns tanques adicionais".

Washington prevê que a Ucrânia lance uma contraofensiva na primavera. Os Estados Unidos e outros países comprometeram-se já a enviar para o país um grande número de veículos blindados que poderão desempenhar um papel importante na luta contra os invasores russos.