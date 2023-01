França e Alemanha reafirmam compromisso para independência estratégica da Europa

A França e a Alemanha definiram uma "linha comum" com vista a uma rápida resposta europeia aos subsídios industriais americanos no domínio da transição energética.

A informação foi avançada pelo presidente francês, numa conferência de imprensa, depois do Conselho de ministros franco-alemão. Do encontro saiu também a garantia de que a Alemanha vai juntar-se ao “corredor de hidrogénio” europeu que prevê uma ligação terrestre entre Portugal e Espanha, e outra submarina entre Espanha e França.

Para além do Conselho franco-alemão, este domingo ficou marcado pela cerimónia que assinalou os 60 anos do aniversário do tratado de reconciliação entre a Alemanha e a França.

Vários representantes do governo de Berlim viajaram até Paris para reuniões conjuntas, e 300 legisladores dos dois países reuniram-se na Universidade da Sorbonne para assinalar o tratado histórico que selou um laço entre os inimigos de longa data que está na base da atual União Europeia.