Grécia impede entrada de 260.000 migrantes

A Grécia impediu, no ano passado, a entrada ilegal no país de cerca de 260.000 migrantes e prendeu 1.500 traficantes.

O anúncio foi feito este sábado pelo ministro grego para a Proteção dos Cidadãos, durante uma visita com embaixadores de países da União Europeia, e ainda da Suíça e do Reino Unido, a um muro ainda em construção no nordeste do país, na fronteira com a Turquia.

Takis Theodorikakos disse que a visita "envia uma mensagem muito forte de solidariedade na Europa, unidade e determinação para proteger, para guardar a fronteira da Grécia com a Turquia, que é também a fronteira da União Europeia com a Turquia. Esta mensagem é forte. É uma mensagem de aplicação do direito internacional" que acredita que "a Turquia a deve receber".

O muro de aço, que o Governo helénico está a construir, tem cinco metros de altura e estende-se atualmente por mais de 27 quilómetros. De acordo com Atenas, vão ser acrescentados agora mais 35 quilómetros de muro. O objetivo final é cobrir a maior parte da fronteira de 192 quilómetros.