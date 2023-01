Ardern diz-se "agradecida" pelos anos passados na chefia do governo

No último discurso oficial como chefe do executivo, a primeira-ministra cessante da Nova Zelândia, Jacinda Ardern, afirmou "sair com um sentimento de gratidão" pelo tempo passado na liderança do governo.

Ardern fez a declaração naquela que foi também a sua última deslocação oficial, à aldeia maori de Ratana, no norte do país.

Na semana passada, tinha afirmado "não ter mais energia" para continuar a exercer funções, depois de cinco anos marcados por uma erupção vulcânica mortífera, pelo pior atentado na história do país e pela pandemia de Covid-19.