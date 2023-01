Ataque com arma branca em igreja espanhola faz um morto e vários feridos

Ataque com arma branca em Espanha nesta quarta-feira. Uma igeja no sul do país foi atacada, um sacristão morreu e entre os feridos conta-se um padre.

Um cidadão de nacionalidade marroquina invadiu uma igreja em Algeciras, em Cádis. Segundo a imprensa espanhola, o ataque na Igreja de San Lorenzo.

O atacante sob custódia da Polícia Nacional de Espanha

Segundo fontes do ministério público, a Procuradoria do Tribunal Nacional considera o incidente como suposto ataque terrorista.