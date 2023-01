O Departamento de Justiça dos Estados Unidos e oito estados norte-americanos, incluindo Nova Iorque, apresentaram queixa contra a Google por "monopólio" no mercado da publicidade online e exigem uma indemnização dos prejuizos.

A empresa é acusada de monopolizar, de forma ilegal, a forma como os anúncios são divulgados online, excluindo os concorrentes.

A Google nega dominar o mercado da publicidade online, no entanto, este é já o segundo processo semelhante contra a empresa, no espaço de dois anos. A googlejá foi multada anteriormente por infração do direito da concorrência pela União Europeia.