Donald Trump regressa ao Facebook e Instagram

Donald Trump volta a ter abertas as portas de Facebook e Instagram. O antigo Presidente dos Estados Unidos tinha visto as contas bloqueadas na sequência da invasão ao Capitólio, em janeiro de 2021, mas a Meta, que gere as duas redes sociais, voltou agora atrás na decisão.

De acordo com o comunicado do gigante da tecnologia, "a suspensão foi uma decisão extraordinária tomada em circunstâncias extraordinárias" mas "o público deve poder ouvir o que os políticos dizem - o bom, o mau e o feio - para fazer escolhas informadas".

Ainda assim, prometem estar atentos às publicações de Trump.