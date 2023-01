Parlamento Alemão concentra-se nas minorias sexuais na cerimónia anual para assinalar Holocausto

Solenidade no Bundestag, numa data que assinala o Holocausto. Pela primeira vez, o Parlamento Alemão concentrou-se nas minorias sexuais na cerimónia anual em homenagem às vítimas da perseguição nazi que ainda são marginalizadas em muitas partes do mundo.

Confrontada com o cansaço de algumas pessoas relativamente a este tipo de eventos, a Presidente do Bundestag disse que nunca é demais relembrar o que se passou durante o Holocausto. Uma sobrevivente contou a história que a marcou para toda a vida. Quando conseguiu escapar do horror nazi, com uma identidade falsa, enquanto via a família ser deportada e assassinada.

O que tive de aprender enquanto criança pequena, muitos membros de minorias sexuais e de género tiveram de aprender antes e, infelizmente, também depois de 1945. Porque as pessoas adoecem quando têm de se esconder e negar a si próprias. Rozette Kats Sobrevivente Holocausto

Palavras que tiveream um forte eco no Bundestag, no dia em que o mundo homenageia todas as vítimas do regime nazi e do Holocausto.