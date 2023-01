Vinhos do Douro batem recorde de vendas

2022 foi ano de recordes no Douro, com a região demarcada a ver os seus vinhos atingir os cerca de 625 milhões de euros em vendas.

O novo máximo, revela o Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto (IVDP), deve-se às vendas das categorias especiais e ao impulso do mercado nacional. Isto porque apesar de o valor das exportações globais ter sofrido uma queda superior a 5%, as vendas, no total, sofreram uma variação positiva de cerca de 3% face ao ano anterior.

“O mercado nacional, fruto da abertura da hotelaria, dos similares e também do turismo (…), conseguiu superar essa quebra nas exportações e o montante global cifra-se, nesta altura, numa variação positiva de cerca de 3%”, salientou Gilberto Igrejas, presidente do IVDP.

A Região Demarcada do Douro ficou no entanto aquém das expectativas no que diz respeito à produção, com 234 mil pipas de vinho produzidas em 2022. O valor representa uma quebra de 10% a 12% comparativamente com o ano anterior e inferior à inicialmente prevista, segundo o Instituto dos Vinhos do Douro e Porto.

Mas, na hora de beber, dentro e fora do país, o vinho do Porto continua a reunir preferências, tendo, no ano passado, representado 383 milhões de euros em vendas.