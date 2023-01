Ataques russos matam dez civis

Os bombardeamentos russos deste sábado mataram pelo menos dez civis e deixaram 20 feridos. Os números foram avançados pelo gabinete do presidente ucraniano. Segundo as autoridades regionais, as cidades e aldeias do leste e do sul do país, que estão ao alcance da artilharia russa, foram as mais afetadas.

Na cidade de Konstantynivka, três pessoas foram mortas e pelo menos duas ficaram feridas. Nas redes soacias, o governador da região escreveu que "os russos dispararam contra um bairro residencial, danificaram quatro edifícios de vários andares, um hotel, garagens e carros".

O exército da Ucrânia afirmou este sábado que matou 109 soldados russos durante os combates em redor de Vuhledar. O porta-voz do comando oriental das forças armadas ucranianas falou em combates ferozes e disse que o inimigo tenta mas não consegue grandes vitórias graças aos esforços da defesa da Ucrânia.