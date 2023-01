"Extinction Rebellion" corta auto-estrada em Haia

Centenas de ativistas cortaram uma das principias vias rodoviárias de Haia, junto à sede do parlamento neerlandês, numa ação de protesto contra a utilização de combustíveis fósseis.

A manifestação, anunciada como pacífica, colocou na ordem do dia o direito de se manifestar nos Países Baixos, uma vez que sete ativistas foram detidos no início da semana por apelarem à participação no protesto.

A repressão acabou por ter o efeito contrário e cerca de quatro dezenas de organizações civis fizeram questão de marcar presença na capital neerlandesa.