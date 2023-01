Manifestação pelo direito à greve

Milhares de professores de todo o país juntaram-se mais uma vez em Lisboa para pedir melhores condições salariais e de trabalho.

Este foi o terceiro protesto promovida pelo Sindicato de Todos os Profissionais da Educação (STOP) desde dezembro, e foi também a resposta à decisão do Tribunal Arbitral, que na sexta-feira decretou serviços mínimos nas escolas durante as greves convocadas para fevereiro.

O coordenador do STOP salientou o facto de um “mar de gente ter aderido ao protesto que foi marcado apenas há sete dias”, quando o sindicato tomou conhecimento que a tutela pretendia que fossem estabelecidos serviços mínimos nas escolas caso as greves continuassem. Questionado pela Lusa sobre quais as condições necessárias para suspender as greves, André Pestana salientou que essa “não é uma decisão do STOP e que "são os milhares de pessoas que estão hoje a na rua que vão dizer quando parar”.

Na semana passada, o ministério da Educação solicitou a definição de serviços mínimos para situações como a garantia de servir refeições aos alunos ou permitir a permanência dos alunos com necessidades educativas especiais. Os professores que hoje se manifestaram em Lisboa gritam contra uma “escola depósito” e uma “escola restaurante”, defendendo uma “escola para aprender e ensinar”.