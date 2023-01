Meloni na Líbia para discutir energia e migração

A primeira-ministra de Itália, Giorgia Meloni, chegou este sábado a Trípoli e encontrou-se para falar sobre dois temas que marcam a atualidade no seu país e na União Europeia.

À margem dos encontros entre a primeira-ministra de Itália e responsáveis do governo líbio sobre energia e migração, a empresa italiana Eni e a Sociedade Nacional de Petróleo da Líbia assinaram um acordo de produção de gás no valor de 8 mil milhões de dólares, com o objetivo de aumentar o fornecimento de energia à Europa.

A Líbia é o segundo país do norte de África que Meloni visitou esta semana. A chefe do governo de Itália quer assegurar novos fornecimentos de gás natural para substituir a energia russa.