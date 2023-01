Polícias detidos por homicídio de Tyre Nichols nos EUA

A cidade de Memphis prepara-se para uma onda de protestos contra a violência policial, após, esta sexta-feira, terem sido divulgadas as imagens que mostram como cinco polícias espancaram Tyre Nichols numa operação de trânsito. Nichols, afro-americano de 29 anos, acabou por morrer três dias depois.

Os agentes, todos eles também afro-americanos, foram acusados de homicídio em segundo grau, agressão agravada, sequestro agravado, má conduta e opressão oficial.

O que mostra o vídeo da polícia?

Imagens captadas pelas câmaras incorporadas nas fardas dos polícias mostram como, a 7 de janeiro, Tyre Nichols foi espancado durante vários minutos pelos cinco agentes, com recurso a taser, gás-pimenta e bastões.

A vítima, que seguia no seu carro, começou por ser mandada parar pelos polícias, que, entre gritos, o tentaram imobilizar. Já no chão, Nichols repetiu várias vezes que não tinha feito nada de mal e que estava apenas a ir para casa, acabando por levar com o disparo de um taser.

A ação levou a que começasse a correr, voltando a ser imobilizado pelos agentes, desta vez com gás-pimenta. Como efeito inadvertido, o homem atingiu com um braço um dos polícias, o que, na perspetiva dos agentes, justificou um espancamento prolongado com bastão.

No final, é possível ver os agentes, em conferência, a recapitular e a justificar a ação policial, enquanto Nichols permanece ferido no chão.

Biden apela à calma nas ruas

Após as condolências aos familiares das vítimas, o presidente Joe Biden apelou ao fim da brutalidade policial e a que os protestos se mantenham pacíficos.

Mas as palavras do presidente dos Estados-Unidos não têm sido suficientes para acalmar a revolta popular e várias cidades norte-americanas viram já a segurança nas ruas reforçada.

Este é apenas o mais recente caso mediático de violência por parte das autoridades, sobretudo contra a população negra. A injustiça racial tem sido alvo de várias manifestações, sobretudo após o homicídio de George Floyd, em 2020.